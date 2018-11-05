В Китае скандальная женщина обрекла людей в автобусе на страшную смерть: видео-факт 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В китайском городе Чунцин 28 октября произошло масштабное ДТП: автобус упал с моста в реку Янцзы. Все 14 пассажиров и водитель погибли.