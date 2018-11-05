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В Китае скандальная женщина обрекла людей в автобусе на страшную смерть: видео-факт

В Китае скандальная женщина обрекла людей в автобусе на страшную смерть: видео-факт
В китайском городе Чунцин 28 октября произошло масштабное ДТП: автобус упал с моста в реку Янцзы. Все 14 пассажиров и водитель погибли.
Об этом сообщает портал ЛИГА.

После того, как транспортное средство подняли с глубины более 70 метров, в распоряжение полиции попала запись камер видеонаблюдения. Как оказалось, причиной аварии стал конфликт между водителем и пассажиркой. На видео видно, что женщина кричит, а затем бросается на водителя с кулаками. В результате он повернул руль не в ту сторону, автобус выехал на встречную полосу, пробил ограждение и рухнул в воду.

По предварительно версии, нервная пассажирка пропустила свою остановку, а когда это обнаружила,  потребовала немедленно остановить автобус. Поскольку транспорт уже находился на мосту, где не было оборудованного места для высадки пассажиров, водитель отказался.

Перед падением автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель пострадавшей легковушки остался жив.

Для поиска тел жертв ДТП местные власти мобилизовали десятки спасателей, военнослужащих, полицейских, водолазов и добровольцев. Также было задействовано несколько судов и небольшие подводные роботы.

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