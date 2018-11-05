В Китае скандальная женщина обрекла людей в автобусе на страшную смерть: видео-факт

После того, как транспортное средство подняли с глубины более 70 метров, в распоряжение полиции попала запись камер видеонаблюдения. Как оказалось, причиной аварии стал конфликт между водителем и пассажиркой. На видео видно, что женщина кричит, а затем бросается на водителя с кулаками. В результате он повернул руль не в ту сторону, автобус выехал на встречную полосу, пробил ограждение и рухнул в воду.
По предварительно версии, нервная пассажирка пропустила свою остановку, а когда это обнаружила, потребовала немедленно остановить автобус. Поскольку транспорт уже находился на мосту, где не было оборудованного места для высадки пассажиров, водитель отказался.
Перед падением автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель пострадавшей легковушки остался жив.
Для поиска тел жертв ДТП местные власти мобилизовали десятки спасателей, военнослужащих, полицейских, водолазов и добровольцев. Также было задействовано несколько судов и небольшие подводные роботы.