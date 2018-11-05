В колонии в преддверии сезона гриппа витаминизируют осужденных 5 ноября 2018 г. Павел Гусев 0 0

В магазине для осужденных государственного учреждения «Холодногорская исправительная колония (№18)» начата реализация продуктов с высоким содержанием фитонцидов и витаминов.

С целью предупреждения возникновения и распространения случаев гиповитаминоза С, заболеваний гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди осужденных, в магазин учреждения завезли продукты с высоким содержанием фитонцидов, а именно лук и чеснок.



Также осужденные имеют возможность приобрести в магазине аскорбиновую кислоту, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



– В осенне-зимний период, прием в пищу продуктов с высоким содержанием витаминов значительно повышает иммунитет и улучшает эпидемиологическое состояние в учреждении, – отметил первый заместитель начальника Холодногорской исправительной колонии майор внутренней службы Денис Корсаков.