Харьковчане стали больше отчислять 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Главном управлении фискальной службы области проинформировали о наполнении местных бюджетов.

За январь-октябрь поступило 11,8 млрд грн, что на 25%, или на 2,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя.



При этом за октябрь 2018 года в местный бюджет поступило 1,4 млрд, что на 269 млн грн больше, чем в октябре 2017 года.



Основным источником поступлений является налог на доходы физических лиц. За январь-октябрь 2018 собрано 6,9 млрд грн этого налога, что на 1,3 млрд грн, или на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Наблюдается существенное увеличение и поступления единого налога. За 10 месяцев текущего года бизнесмены перечислили в местные бюджеты почти 2,1 млрд грн этого платежа.