Харьковчане стали больше отчислять

В Главном управлении фискальной службы области проинформировали о наполнении местных бюджетов.
За январь-октябрь поступило 11,8 млрд грн, что на 25%, или на 2,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя.
При этом за октябрь 2018 года в местный бюджет поступило 1,4 млрд, что на 269 млн грн больше, чем в октябре 2017 года.
Основным источником поступлений является налог на доходы физических лиц. За январь-октябрь 2018 собрано 6,9 млрд грн этого налога, что на 1,3 млрд грн, или на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наблюдается существенное увеличение и поступления единого налога. За 10 месяцев текущего года бизнесмены перечислили в местные бюджеты почти 2,1 млрд грн этого платежа.