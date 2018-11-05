Экономика

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Харьковчане стали больше отчислять

Харьковчане стали больше отчислять
В Главном управлении фискальной службы области проинформировали о наполнении местных бюджетов.
За январь-октябрь поступило 11,8 млрд грн, что на 25%, или на 2,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

При этом за октябрь 2018 года в местный бюджет поступило 1,4 млрд, что на 269 млн грн больше, чем в октябре 2017 года.

Основным источником поступлений  является налог на доходы физических лиц. За январь-октябрь 2018 собрано 6,9 млрд грн этого налога, что на 1,3 млрд грн, или на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наблюдается существенное увеличение и поступления единого налога. За 10 месяцев текущего года бизнесмены перечислили в местные бюджеты почти 2,1 млрд грн этого платежа.

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