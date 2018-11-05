Юные сумоисты Харьковщины завоевали медали чемпионата Европы 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чемпионом стал Ярослав Гамов, который в составе сборной Украины занял первое место в командных соревнованиях среди юношей до 14 лет.

Также на счету Ярослава была серебряная медаль в личных соревнованиях в весовой категории свыше 70 кг.



Еще три медали на чемпионате в Эстонии завоевала Дарья Корытина. В командных соревнованиях среди девушек до 16 лет она заняла второе место, а в личных в весовой категории свыше 70 кг и в абсолютном весе стала бронзовым призером.



В шаге от награды остановился Никита Каневский, занявший пятое место в весовой категории до 60 кг. Еще два харьковских спортсмена – Артем Саратов и Дмитрий Лысняк – стали седьмыми в весе до 50 кг и до 65 кг соответственно.