«Начала душить одноклассника». Стали известны подробности конфликта в школе под Харьковом 5 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В школе села Бердянка до сих пор переваривают инцидент, который произошел в минувшую пятницу, 2 ноября. По словам директора учебного заведения Натальи Золотухиной, никакой драки между учениками не было. Дети вышли на перерыв, стали играть в футбол.