«Тип фигуры и характер»: исследователи сделали интересные выводы

Многие уверены, что люди, которые имеют лишний вес, чаще все наделены такими негативными чертами характера, как лень, небрежность, нервозность. Эксперты считают, что эти черты у них появились из-за закомплексованности, информируют
«Экономические новости».
А вот люди, которые худые, зачастую проявляют себя только с лучшей стороны, так как они чувствуют себя более уверенными и немного восторженными.
Ученые отмечают, что этот эксперимент показывает только действие шаблонного мышления. Участники исследования должны были назвать черты характера только по лицу человека.
В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что большинство людей заблуждается думая, что фигура и характер связаны между собой.
Сами же специалисты не спешат делать такое резкое заявление, так как связи между телом и характером не нашли.