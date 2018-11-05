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«Тип фигуры и характер»: исследователи сделали интересные выводы

«Тип фигуры и характер»: исследователи сделали интересные выводы
Специалисты из США в ходе исследования выяснили, как характер зависит от типа фигуры.
Многие уверены, что люди, которые имеют лишний вес, чаще все наделены такими негативными чертами характера, как лень, небрежность, нервозность. Эксперты считают, что эти черты у них появились из-за закомплексованности, информируют «Экономические новости».

А вот люди, которые худые, зачастую проявляют себя только с лучшей стороны, так как они чувствуют себя более уверенными и немного восторженными.

Ученые отмечают, что этот эксперимент показывает только действие шаблонного мышления. Участники исследования должны были назвать черты характера только по лицу человека.

В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что большинство людей заблуждается думая, что фигура и характер связаны между собой.

Сами же специалисты не спешат делать такое резкое заявление, так как связи между телом и характером не нашли.

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