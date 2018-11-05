В Харькове прошла осенняя «генуборка»

В общегородском субботнике приняли участие представители райадминистраций, сотрудники городских учреждений и организаций, депутаты горсовета, коммунальщики и жители города. Об этом сообщает пресс-служба
городского совета.
Так, в ходе уборки в Индустриальном районе был наведен порядок на территории парка им. В. Маяковского, в Александровском сквере, сквере в районе ул. Библика, 13, сквере Тракторостроителей, а также на улицах и проспектах Индустриального района. Сотрудники учреждений здравоохранения благоустроили территории вдоль лечебных учреждений, убрали листву и бросовый мусор. Также санитарную уборку на территории рынков и возле торговых точек провели предприниматели и работники торговых площадок и киосков. Всего в благоустройстве района было задействовано более 2,7 тыс. человек и 31 единица техники. В ходе работ участники субботника очистили более 40 га территории, вывезли более 250 куб. м мусора и снесли 14 сухих деревьев.
В Немышлянском районе на субботник вышли более 3 тыс. человек и было задействовано 23 единицы спецтехники. Жители и работники районных предприятий и учреждений убрали листву и вырубили поросль в скверах и во дворах, очистили опоры и фасады зданий от объявлений. В рамках субботника были благоустроены парк «Зустріч» и сквер Профсоюзов, пр. Льва Ландау, зеленые зоны на разделительных полосах по пр. Московскому, Салтовскому шоссе, бул. Богдана Хмельницкого, пр. Петра Григоренко и прочим. Всего было убрано более 60 га территории и вывезено около 200 куб. м листвы.
Еще более 2 тыс. человек присоединились к уборке в Киевском районе. Они навели порядок в Молодежном парке, Карякином саду, Березовой роще, Манжосовом яру, в сквере на пересечении улиц Чкалова и Лесопарковской, а также вдоль «красных линий» по ул. Барабашова и ул. Академика Курчатова. В субботнике было задействовано 26 единиц техники. В ходе работ участники уборки вывезли более 420 куб. м листвы.
В уборке Холодногорского района приняли участие около 1 тыс. человек, в том числе ученики местных школ и их родители, сотрудники социальной сферы, коммунальных и промышленных предприятий района. Также к благоустройству привлекли 12 единиц техники. В ходе работ было вывезено более 300 куб. м листвы.
В Основянском районе на субботник вышло около 2 тыс. человек. Они привели в порядок зеленые зоны, бесхозные территории и дворы. Уборка прошла в Детском парке, скверах Железнодорожников и Университетском, в лугопарке и на Гимназической набережной. Также субботники провели на улицах Сохора, Достоевского, Маршака, Валдайской, Яновского, Бутлеровской, Сидоренковской, Москалевской, Руставели, Грозненской, Вокзальной, Университетской, Батуринской, Локомотивной, Одесской, Украинской, а также на пр. Гагарина, Мерефянском шоссе, в переулках Молчановском и Руставели. Кроме того, было очищено 15 опор, восстановлено 16 кв. м зеленой зоны и 60 кв.м покрытия в местах разрытий. Всего после субботника было вывезено 250 куб. м негабаритного мусора.
Еще более 4,5 тыс. человек присоединились к общегородскому субботнику в Слободском районе. Среди них - представители райадминистрации, общественных организаций, коммунальных предприятий, частных компаний и жители района. В уборке придомовых и бесхозных территорий, скверов и парков, а также «красных линий» было задействовано 24 единицы специализированной техники. Участники субботника собрали и вывезли 625 куб. м листвы и 85 куб. м бросового мусора. Кроме того, посадили 69 берез и кленов и 15 елей.
Также в общегородском субботнике приняли участие более 200 сотрудников КП «Жилкомсервис». Сотрудники предприятия навели порядок в зеленых зонах по пр. Новобаварскому, пр. Льва Ландау, на участке от Салтовского шоссе до ул. Ивана Камышева. Всего коммунальщики убрали более 100 куб. м опавшей листвы.