Общество

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Эксперт прояснил суть соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом

Эксперт прояснил суть соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом
Советник президента, директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ростислав Павленко пояснил суть соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.
По словам советника,  подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение никоим образом не противоречит законам Украины.

"Я думаю, что он (документ - Ред.) будет обнародован. Это, фактически, рамочное соглашение, которое определяет основы взаимоотношений, потому что государство отделено от церкви, а церковь от государства. Речь идет о содействии в создании церкви…Документ не требует ратификации", - пишет Павленко.

Павленко отметил, что украинский закон "О свободе совести и религиозных организациях" обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их законных интересов, в частности, об этом идет речь в соглашении.

Ранее Павленко в Facebook написал, что Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о том, что "в Украине возникает Автокефальная православная церковь и ее предстоятелю предоставляется томос".

"Государство Украина в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат - каноническими средствами способствуют ее конституированию, прежде всего - ее связям со Вселенским Православием. Для создания постоянной коммуникации и сотрудничества создается представительство Вселенского патриархата в Киеве  (ставропигия - Ред.), создание которого предусмотрено в решении Синода от 11 октября 2018 года. Сделан еще один шаг к получению Томоса", - написал Павленко.

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