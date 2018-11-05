Эксперт прояснил суть соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом 5 ноября 2018 г. источник 0 0

Советник президента, директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ростислав Павленко пояснил суть соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.

По словам советника, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение никоим образом не противоречит законам Украины.



"Я думаю, что он (документ - Ред.) будет обнародован. Это, фактически, рамочное соглашение, которое определяет основы взаимоотношений, потому что государство отделено от церкви, а церковь от государства. Речь идет о содействии в создании церкви…Документ не требует ратификации", - пишет Павленко.



Павленко отметил, что украинский закон "О свободе совести и религиозных организациях" обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их законных интересов, в частности, об этом идет речь в соглашении.



Ранее Павленко в Facebook написал, что Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о том, что "в Украине возникает Автокефальная православная церковь и ее предстоятелю предоставляется томос".



"Государство Украина в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат - каноническими средствами способствуют ее конституированию, прежде всего - ее связям со Вселенским Православием. Для создания постоянной коммуникации и сотрудничества создается представительство Вселенского патриархата в Киеве (ставропигия - Ред.), создание которого предусмотрено в решении Синода от 11 октября 2018 года. Сделан еще один шаг к получению Томоса", - написал Павленко.