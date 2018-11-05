Политика

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Хуг отличился новым скандальным заявлением по поводу агрессии России в Украине

Хуг отличился новым скандальным заявлением по поводу агрессии России в Украине
Бывший первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отказался считать Россию агрессором.
– Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они приняли на себя обязательства, - сказал Хуг в интервью ТСН. Тиждень, отвечая на вопрос, считает ли он Россию агрессором.

При этом он заявил, что факты нельзя опровергнуть.

– Факты, подтверждены снимками, на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают в Украину и выезжают из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны. На неподконтрольных правительству районах мы разговаривали с людьми, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в том числе 16-й воздушно-десантной бригады России, - сказал Хуг.

По его словам, лица о которых он упомянул, входили именно в состав 16-й воздушно-десантной бригады РФ.

– Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах. Они открыто с нами общались, и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленными, которых задержали Вооруженные Силы Украины. И они сказали то же: они входят в подразделения, которое на ротационной основе воюет в Украине, - отметил Хуг.

Напомним, ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сделал возмутительное заявление о том, что миссия не нашла доказательств присутствия российских войск на востоке Украины.

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