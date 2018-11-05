Сделано важное открытие, которое поможет в поисках жизни на Красной планете

Об этом сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Работу провела команда ученых из Института SETI и Исследовательского центра Эймса. Они определили десятки потенциальных палеоозер — озер, существовавших, когда климат в регионе отличался от нынешнего — в южном полушарии Марса.
Команда провела детальный гидрогеографический анализ региона, нанеся на карту его каналы и низины, чтобы понять, где раньше могли располагаться дополнительные марсианские озера. В итоге ученые обнаружили 33 таких участка.
Фото: SETI
Изучив отдельные характеристики каждого палеоозера, они смогли определить наиболее вероятные источники воды для каждого из них: осадки, грунтовые воды, реки и ручьи. Открытие этих палеоозер важно не только для нанесения геологических особенностей Марса на карту. Оно также способно помочь в поиске жизни на Красной планете.
Как отмечается работе, остатки древних марсианских озер могут содержать в себе биологические данные о том, существовала ли когда-то жизнь на планете. Таким образом, при подготовке к следующим миссиям на Марс следует учесть необходимость изучения этого региона, когда-то усеянного озерами.