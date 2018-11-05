Технологии

  • 116
    •  / 

Сделано важное открытие, которое поможет в поисках жизни на Красной планете

Сделано важное открытие, которое поможет в поисках жизни на Красной планете
На Марсе обнаружили систему древних озер. Это открытие может навсегда изменить историю поиска внеземной жизни.
Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Работу провела команда ученых из Института SETI и Исследовательского центра Эймса. Они определили десятки потенциальных палеоозер — озер, существовавших, когда климат в регионе отличался от нынешнего — в южном полушарии Марса.

Команда провела детальный гидрогеографический анализ региона, нанеся на карту его каналы и низины, чтобы понять, где раньше могли располагаться дополнительные марсианские озера. В итоге ученые обнаружили 33 таких участка.



Фото: SETI

Изучив отдельные характеристики каждого палеоозера, они смогли определить наиболее вероятные источники воды для каждого из них: осадки, грунтовые воды, реки и ручьи. Открытие этих палеоозер важно не только для нанесения геологических особенностей Марса на карту. Оно также способно помочь в поиске жизни на Красной планете.

Как отмечается работе, остатки древних марсианских озер могут содержать в себе биологические данные о том, существовала ли когда-то жизнь на планете. Таким образом, при подготовке к следующим миссиям на Марс следует учесть необходимость изучения этого региона, когда-то усеянного озерами.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2801.53 грн
100 EUR 3185.34 грн
10 RUB 4.2719 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи