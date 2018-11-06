На рынках Харькова обвалились цены на популярные фрукты

Об этом сообщает
портал «Город Х».
– Самые дешевые – это «компотные» яблоки. Они не крупные и с кислинкой. Такие отдаю за 5 гривен. Более элитные «Гала» или «Чемпион» стоят 8-9 гривен за килограмм, - рассказала продавец Конного рынка Зинаида.
За полторы недели, говорят продавцы, яблоки на рынках значительно подешевели. Примерно на 3-4 гривны. И добавляют: такая цена из-за хорошего урожая. Покупатели этому факту рады.
– Яблоки сейчас стали едва не самым доступным продуктом и мне это на руку. Я из яблок делаю и пироги, и оладьи, и запекаю в духовке, и просто ем в сыром виде. Можно сказать, сейчас я на яблочной диете, которая не бьет по моему карману, - говорит харьковчанка Наталья.
Однако удешевлению яблок не особо рады продавцы. Они говорят: собрать плоды и транспортировать не так-то легко, а выручки - с гулькин нос. Да и покупателей не стоит огромная очередь, поскольку многие харьковчане собрали достойный урожай на своих дачных участках.
– У меня на даче яблонь десять растет. Там столько яблок, что невозможно все собрать, а надо же еще перевезти в город. Думала продать часть урожая, но за него дают копейки, не стоит овчина выделки, - вздыхает дачница Нина Кузьминична.
Такая картина с урожаем яблок по всей стране, поэтому цены на данные фрукты рекордно низкие. Если сравнить с предыдущим годом, то в этом году ароматные плоды продают на 70% дешевле. В некоторых регионах килограмм яблок готовы отдать за 1,5 гривны. Однако, уверяют эксперты, вскоре фрукты станут не такими доступными. Ближе к зиме цены на яблоки будут постепенно повышаться.