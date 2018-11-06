На рынках Харькова обвалились цены на популярные фрукты 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Желтые, зеленые, ярко-красные. Сейчас на рынках Харькова яблок - пруд пруди. Да и эти ароматные фрукты стали доступнее для горожан. Цена на них стартует от 5 гривен за килограмм.