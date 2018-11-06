Экономика

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В Fitch уверены, что Нафтогаз не сможет взыскать долг с Газпрома

В Fitch уверены, что Нафтогаз не сможет взыскать долг с Газпрома
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что Нафтогазу Украины не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с российским монополистом – компанией Газпром.
Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.

10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.

В то же время Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

В конце октября коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания взыскала с Газпрома $18 млн в счет погашения пени, которая начисляется в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту.

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