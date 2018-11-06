Семеро харьковских судей «прогуляли» экзамен в новый судебный орган 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лишь двое из 12 служителей Фемиды из Харьковской области прошли оценивание и продолжат участие в конкурсе на должности в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности.