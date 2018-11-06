Семеро харьковских судей «прогуляли» экзамен в новый судебный орган

Об этом сообщает
newsroom со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей.
Попасть в следующий этап отбора смогли лишь Ольга Николаева и Татьяна Суярко, которые набрали 146,25 и 181,75 баллов по результатам тестирования и практических заданий. Женщины, представляющие Харьковский окружной административный и Хозяйственный суды, вошли в число 63-х претендентов на 21 место в новом органе Фемиды. Теперь им предстоит собеседование с членами ВККС.
Еще трое кандидатов не смогли сдать экзамен и прекратили свое участие в конкурсе. Планка в 150 очков оказалась непреодолимой для Ольги Беловой из Харьковского окружного административного суда, а также для Марии Мамалуй и Александра Бибика (Московский и Змиевский райсуды).
Впрочем, большинство представителей нашего региона попросту проигнорировали оценивание. Всего первый этап отбора пропустили семеро служителей Фемиды - Рано Аюпова, Владимир Ольшанченко, Юрий Бадюков, Борис Григорьев, Игорь Караченцев, Дмитрий Огиенко и Владимир Пушай.