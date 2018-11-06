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Названа возможная причина авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии

Названа возможная причина авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии
У самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который разбился 29 октября, был неисправный датчик скорости.
Как рассказал глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно, это было обнаружено после изучения данных черного ящика авиалайнера, сообщает НВ со ссылкой на Associated Press.

Кроме рейса, во время которого самолет попал в авиакатастрофу, проблемы с датчиком скорости были обнаружены во время четырех предыдущих полетов.

Вместе с тем, официальных выводов о причинах авиакатастрофы пока нет.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости. Вывод об обстоятельствах крушения был сделан на основании положения обломков в воде.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

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