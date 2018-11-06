Архитектурное бюро открестилось от участия в строительстве гостиницы в центре Харькова 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В архитектурном бюро Drozdov&partners опровергли свое участие в строительстве новой гостиницы на Рыбной площади в Харькове.