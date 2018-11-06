Архитектурное бюро открестилось от участия в строительстве гостиницы в центре Харькова

Соответствующее заявление было размещено на странице бюро в Facebook, сообщает
newsroom
В конце прошлой недели некоторые местные группы в соцсетях и СМИ разместили информацию о том, что неподалеку от сквера "Стрелка" планируется строительство отеля с панорамным баром на крыше. Авторы "новостей" также запостили несколько визуализаций проекта, разработанного Drozdov&partners. Однако в понедельник бюро опровергло данную информацию.
– На самом деле мы ничего не знаем про город, - архитектор Олег Дроздов
– Были использованы изображения нашего эскизного проекта гостиницы шестилетней давности, который не имеет отношения к сегодняшнему дню. Все, что происходит (если происходит) в этом месте на данный момент, не имеет никакого отношения к нашей работе, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Drozdov&Partners предлагает создать в Харькове непрерывную набережную длиной в 58 километров. По мнению специалистов, прибрежную территорию четырех крупных рек - Харькова, Лопани, Уд и Немышли - необходимо ревитализировать (преобразовать - прим.ред). Для этого архитекторы предлагают создать у воды 20 парков и зеленых зон, улучшить систему мостов, а также связать набережную и сад Шевченко. Кроме того, авторы масштабного проекта планируют реконструировать более 430 гектаров промышленных зон, которые расположены у берегов рек. Так, в частности, на их месте предлагают разместить заведения для отдыха, скверы, велодорожки и места для семейных прогулок.