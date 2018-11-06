Технологии

  • 134
    •  / 

В Харькове готовят презентацию технологии Mobile ID

В Харькове готовят презентацию технологии Mobile ID
Презентация запуска технологии Mobile ID состоится 7 ноября в рамках открытия коммунального учреждения «Офис реформ Харькова».
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Харьков стал первым и единственным городом Украины, который реализует проект «Smart сity» в партнерстве с компанией «Vodafone». После подписания Меморандума о сотрудничестве между Харьковским городским головой Геннадием Кернесом и генеральным директором «Vodafone Украина» Ольгой Устиновой было выделено 36 приоритетных проектов в различных сферах жизнедеятельности города. Одним из них стал Mobile ID.

Mobile ID, или «мобильный паспорт» - это современный способ идентификации личности с помощью мобильного телефона. Он является одним из трех общепризнанных государством электронных способов идентификации личности. Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID является безопасность личных данных.

В ходе презентации организаторы представят план работы и текущие проекты «Офиса реформ Харькова», а представители «Vodafone» расскажут о преимуществах и перспективах технологии Mobile ID, продемонстрируют ее использование на практике.

Также на мероприятии вручат первые 10 сертификатов на бесплатное подключение услуги Mobile ID.

После презентации все желающие смогут задать вопросы спикерам - директору Департамента регистрации Олегу Дроботу, председателю Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаилу Лазареву, заместителю генерального директора «Vodafone Украина» Сергею Скрипникову.

Место проведения: ивент-зона «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 2 этаж). Начало регистрации - в 17:30.

Напомним, решением сессии Харьковского городского совета 17 октября было создано коммунальное учреждение «Офис реформ Харькова», которое занимается разработкой и внедрением инновационных проектов, исследует новаторские идеи Украины и мира, а также аккумулирует успешные харьковские инициативы для обмена с другими регионами.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2801.53 грн
100 EUR 3185.34 грн
10 RUB 4.2719 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи