В Харькове готовят презентацию технологии Mobile ID

Об этом сообщает
пресс-служба горсовета.
Харьков стал первым и единственным городом Украины, который реализует проект «Smart сity» в партнерстве с компанией «Vodafone». После подписания Меморандума о сотрудничестве между Харьковским городским головой Геннадием Кернесом и генеральным директором «Vodafone Украина» Ольгой Устиновой было выделено 36 приоритетных проектов в различных сферах жизнедеятельности города. Одним из них стал Mobile ID.
Mobile ID, или «мобильный паспорт» - это современный способ идентификации личности с помощью мобильного телефона. Он является одним из трех общепризнанных государством электронных способов идентификации личности. Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID является безопасность личных данных.
В ходе презентации организаторы представят план работы и текущие проекты «Офиса реформ Харькова», а представители «Vodafone» расскажут о преимуществах и перспективах технологии Mobile ID, продемонстрируют ее использование на практике.
Также на мероприятии вручат первые 10 сертификатов на бесплатное подключение услуги Mobile ID.
После презентации все желающие смогут задать вопросы спикерам - директору Департамента регистрации Олегу Дроботу, председателю Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаилу Лазареву, заместителю генерального директора «Vodafone Украина» Сергею Скрипникову.
Место проведения: ивент-зона «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 2 этаж). Начало регистрации - в 17:30.
Напомним, решением сессии Харьковского городского совета 17 октября было создано коммунальное учреждение «Офис реформ Харькова», которое занимается разработкой и внедрением инновационных проектов, исследует новаторские идеи Украины и мира, а также аккумулирует успешные харьковские инициативы для обмена с другими регионами.