В США спрогнозировали срок жизни украинцев к 2040 году

По данным ученых, в мире сохраняется тенденция к увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщает
издание «Фокус».
Итак, к 2040 году Испания выйдет на первое место в мире по числу долгожителей. Ожидается, что средняя продолжительность жизни здесь составит 85,8 года. Япония опустится на второе место.
Но японцы не сильно оторвутся от испанцев. Ожидаемая продолжительность их жизни составит 85,7 года. А вот средняя продолжительность жизни украинцев к 2040-му доберется с нынешних 72 до 74,5 лет. Тем не менее в глобальном рейтинге Украина спустится со 109-го на 127-е место, так как другие страны свою среднюю продолжительность жизни нарастят быстрее.
Главными препятствиями на пути к долголетию авторы доклада называют ожирение, курение, употребление алкоголя и загрязнение воздуха. Исследователи также прогнозируют увеличение количества преждевременных смертей от травм в результате ДТП и других несчастных случаев. Притормозят рост продолжительности жизни такие распространенные заболевания как диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь почек и рак легких.