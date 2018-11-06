В США спрогнозировали срок жизни украинцев к 2040 году 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Эксперты Вашингтонского университета (США) опубликовали в журнале The Lancet прогноз о предполагаемой продолжительности жизни в 2040 году.