Опубликован рейтинг зарплат в Харькове 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Среднемесячная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области по итогам января - сентября составляла 7 425 грн (на 23,2% больше, чем за соответствующий период 2017 г.; в два раза выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы - 3723 грн).