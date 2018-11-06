Бывшему королю Бельгии придется пройти тест на отцовство 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Брюсселе Апелляционный суд принял решение, что монарх Альберт II должен пройти тест на установление отцовства по требованию его вероятной внебрачной дочери, художницы Дельфины Боэль.