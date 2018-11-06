Мир

  • 118
    •  / 

Бывшему королю Бельгии придется пройти тест на отцовство

Бывшему королю Бельгии придется пройти тест на отцовство
В Брюсселе Апелляционный суд принял решение, что монарх Альберт II должен пройти тест на установление отцовства по требованию его вероятной внебрачной дочери, художницы Дельфины Боэль.
Об этом сообщает портал НВ со ссылкой на RTBF.

Согласно с решением суда, Жак Боэль по закону не является отцом Дельфины Боэль. Однако, по ее словам, на самом деле она есть дочерью бывшего короля.

Женщина начала процесс доказывания отцовства монарха в 2013 году, но суд первой инстанции отклонил ее требование. После этого Боэль подала апелляцию.

Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта II, который передал престол своему старшему сыну принцу Филиппу, имеет право добиваться установления отцовства.

Адвокат монарха отметил, что у Альберта II есть право отказаться от прохождения теста на отцовство и дело будет передано в кассационный суд.

Если же родство будет установлено, Дельфина Боэль сможет претендовать на привилегии, которые имеют члены королевской семьи.

Альберт II был королем Бельгии с 1993 по 2013 годы. В 2013 году он отрекся от престола в пользу своего сына, сохранив за собой титул монарха.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2801.53 грн
100 EUR 3185.34 грн
10 RUB 4.2719 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи