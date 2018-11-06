За три года освещение должно появиться в самых отдаленных уголках области 6 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

«Энергия света» уверенно шагает по Харьковщине: количество населенных пунктов, где в 2018 году реализуется проект, даже увеличилось по сравнению с запланированным.