За три года освещение должно появиться в самых отдаленных уголках области

«Энергия света» уверенно шагает по Харьковщине: количество населенных пунктов, где в 2018 году реализуется проект, даже увеличилось по сравнению с запланированным.
Современное освещение улиц дойдет до самых отдаленных уголков каждого района Харьковской области, уверена глава области Юлия Светличная.
Современные фонари на улицах каждого населенного пункта области – масштабный проект «Энергия света», инициированный председателем ХОГА Юлией Светличной, предусматривает полное решение проблем с освещение в населенных пунктах региона до 2021 года. До конца 2018-го современные светодиодные фонари появятся в 142 городах и селах области.
Так глава ХОГА отреагировала на обращения жителей небольших поселков, которые жаловались ей на проблемы с освещением в темное время суток.
– Общаясь с людьми в районах области, я слышала от них об одной из главных проблем – не освещенных улицах. Согласна. Ни разу за время независимости этому вопросу не уделялось должного внимания. Почему-то считается нормой, что в райцентрах темно. Реагируем и начинаем проект «Энергия света» — уличное освещение населенных пунктов Харьковской области, — объявила Юлия Светличная в марте нынешнего года. — Это и безопасность, и комфорт. Рассчитываем, что уже через три года освещение дойдет до каждого райцентра или поселка области. Светлые улицы в каждом населенном пункте — это наша цель.
— Глава области Юлия Светличная поставила задачу, чтобы до 2021 года качественное и современное освещение было во всех селах и поселках. Это гарантирует комфорт и безопасность жителям области. Кроме того, благодаря реализации проекта «Энергия света» мы сможем экономить бюджетные средства, а также решим экологические проблемы, связанные с выбросами углекислого газа, которые дают устаревшие лампы накаливания, — рассказал начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Андрей Парамонов.
Проект реализуется в рамках Программы социально-экономического развития области. За несколько лет планируется обеспечить наружным освещением 1761 населенный пункт Харьковской области.
За решение масштабной проблемы взялись в этом году. Как сообщил Андрей Парамонов, изначально в 2018-м планировалось установить и модернизировать освещение в 137 населенных пунктах области, то теперь в программу включены 142 села и поселка. Освещение появится на 322 улицах, а не на 306, как предполагалось. В целом будет установлено около 2300 светильников и проложено 70 км электросетей.
Экономия на одной лампе составляет 1755 грн в год
Для реализации проекта используются осветительные приборы отечественного производства — долговечные, простые в установке, они дают возможность использовать лампы разных видов.
— Мы используем преимущественно светодиодные лампы. Гарантийный срок их эксплуатации составляет семь лет. Они дешевле в использовании, чем обычные лампы, почти в шесть раз. Экономия на одной лампе составляет 1755 грн в год, — уточнил начальник Управления ТЭК.
Средства на реализацию первого этапа проекта «Энергия света» по инициативе Юлии Светличной выделены из областного бюджета.
– К решению проблем освещения в населенных пунктах области подойдем комплексно. Будем решать проблему, сосредоточившись на освещении дорог с пешеходными зонами, жилых районов, зон отдыха и территории около объектов социальной инфраструктуры. «Энергия света» дойдет наконец до каждого района области, — отметила Юлия Светличная.
Учитывались обращения граждан
Программа главы Харьковской области Юлии Светличной реализуется в райцентрах и отдаленных населенных пунктах региона. Как отметил Андрей Парамонов, при составлении списка улиц, где освещение будет проводиться в первую очередь, учитывались обращения граждан. По его информации, в результате работ, проведенных в Купянске, были полностью освещены центральные магистрали города — улицы Харьковская и Кузнечная. Здесь установили 28 опор, 92 светильника, проложили 3,2 км электросетей.
— Также полностью выполнили работы в рамках проекта в Балаклейском, Близнюковском, Дергачевском, Кегичевском, Коломакском, Первомайском районах, в селе Манченки Харьковского района, — уточнил Андрей Парамонов.
В частности, в мае этого года фонари установили в Коломаке — в переулке Поддубного, на улице Поддубного и на улице Демьяна Бедного. В этой части населенного пункта улицы долго не освещались. По завершении работ сто процентов территории Коломака уже освещено. А в селе Шелестово установили освещение на улице Усачева, которая ведет к школе, – здесь теперь имеется 27 фонарей.
Светло, как в мегаполисе
В мае «Энергия света» добралась и до села Малые проходы Дергачевского района. По словам жителей улицы Родионовской, раньше вечером горели всего пару фонарей, теперь – светло, как в мегаполисе.
— Очень хорошо, приятно. Дома свет можно даже и не включать – будет светить прямо в окна, — поделилась радостью жительница села Малые Проходы Ирина Плаксеева.
— Оперативно и очень аккуратно все сделали – ветки, которые мешали, обрезали, провода протянули. Мы очень благодарны руководителю Харьковской области Юлии Светличной, — поддержал односельчанку Владимир Выродов.
Новые диодные светильники втрое эффективнее прежних. К тому же на каждый из них дается семь лет гарантии.
— Антивандальные, легкие в монтаже и демонтаже, позволяющие учитывать угол наклона и захватывать большую площадь освещения, — уточнил Андрей Парамонов. — Люди довольны – освещается как придомовая территория, так и дорога, по которой ездят автомобили.
Фонари включаются автоматически
В августе современное энергоэффективное освещение появилось на пяти улицах поселка Савинцы Балаклейского района. Из областного бюджета были выделены средства на освещение улиц Якова Черниговца, Привокзальной, Земляничной, Ветеринарной и Коммунальной. На некоторых из них даже не было опор, поэтому установили новые и повесили в общей сложности 60 светодиодных фонарей, сделали 47 дополнительных опор под освещение и заменили 3300 метров самонесущих изолированных проводов. С наступлением сумерек фонари включаются автоматически. У жителей поселка наиболее популярна улица Привокзальная – по ней добираются до железнодорожной станции те, кто ежедневно ездит на работу в Харьков или другие города области. Люди говорят – раньше дорога была опасной, приходилось ходить с фонариками.
— В прошлом году мы подготовили проект освещения улиц, в том числе основной дороги, по которой люди добираются до железнодорожного вокзала, — рассказал поселковый голова Савинцев Юрий Матвиенко.
Останавливаться на достигнутом в Савинцах не собираются — уже разработан проект для обновления освещения на центральных улицах поселка.
Скоро начнутся работы и в Люботине
Сегодня, по словам Андрея Парамонова, работы ведут в Двуречанском районе. В Двуречной, как и в Купянске, будет полностью освещена центральная магистраль. Освещение появится на 11 улицах, где установят 170 светильников. В ближайшие дни начнутся работы в селах Гряниковка и Воробьевка Двуречанского района: здесь соответствующие работы проведут на шести улицах – установят 84 прибора, проложат 8200 метров электросетей.
— В ближайшее время начнутся работы и в Люботине. Закончим их в ноябре. В городе будут освещены центральная улица Шевченко и городской парк, — рассказал начальник Управления топливно-энергетического комплекса.
— Кроме областного бюджета к финансированию проекта подключились местные бюджеты. Дергачевский район выделил деньги на установку освещения в селе Русская Лозовая на дороге, ведущей к школе. В Коломакском районе профинансировали освещение пришкольной территории. А в Лозовой за собственные средства осветили пешеходные переходы в четырех местах – с использованием солнечных батарей, — добавил Андрей Парамонов.
Он подчеркнул, что при реализации программы «Энергия света» используются энергосберегающие технологии. Это позволяет экономить на эксплуатационных расходах более 60% средств.
— Сейчас мы формируем перечень населенных пунктов и улиц, которые попадут в программу на 2019 год. При этом учитываем обращения граждан, озвученные на личном приеме у председателя ХОГА Юлии Светличной, а также заявки районов, — отметил Андрей Парамонов.
По его словам, задача команды Юлии Светличной — за три года максимально осветить все населенные пункты области.
— Мы поставили перед собой цель – сделать за это время освещение в самых отдаленных уголках каждого района Харьковской области, — сказала Юлия Светличная. — Села должны быть освещены, а жители – получить наконец возможность увидеть свою улицу при свете фонаря.