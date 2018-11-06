Радиодиктант – не просто проверка грамотности 6 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Украинский — это модно!

Всех, кто любит, знает или только учит украинский язык, ХНУ им. В.Н. Каразина приглашает в пятницу, 9 ноября, присоединиться ко всеукраинской акции — написать вместе радиодиктант. Это не только тест на грамотность – это ощущение родства, заверяют организаторы.



Харьковчане, жители области и гости областного центра могут приобщиться к масштабному языковому флешмобу в Национальном университете им. Каразина (пл. Свободы, 4, центральный корпус, большая химическая аудитория: правая сторона, 10 этаж). Стартует акция 9 ноября в 11.00. Вход для всех желающих – свободный, волонтеры помогут разобраться, куда именно идти. Не забудьте захватить листы бумаги и ручку.



— Диктант длится 20 минут. Каждый год текст диктанта – оригинальный, создается специально для этой акции. Он состоит из 100-120 слов и не содержит авторских знаков или противоречивых орфограмм, — уточнила координатор акции, ведущая спецпроекта «Радиодиктант национального единства» Алины Акуленко.



Если возможности приобщиться к акции в университете нет, можно писать диктант где угодно: на работе, дома, в дороге, на отдыхе или в командировке. Главное, чтобы рядом было радио. Если радиоприемника нет – радиодиктант будет транслироваться на сайте Украинского радио, по ТВ – на UA: перший, на UA: культура.



— Украинский — это модно! Приходите в университет, погружайтесь в студенческую атмосферу в большой аудитории-амфитеатре или объединяйтесь с другими испытуемыми отдаленно: включайте украинское радио и пишите диктант дома или на работе, — предлагают организаторы.



По словам Алины Акуленко, отправить диктант на проверку можно обычной или электронной почтой по адресу Украинского радио: Киев-1, Крещатик, 26. Проверяться будут только те работы, которые отправлены 9 и 10 ноября.



— Можно дождаться обнародования текста и найти ошибки или убедиться в свой безупречной грамотности самостоятельно, — подсказывают организаторы.



Диктанты после проверки не возвращаются и «оценки» не оглашаются. Однако «экзаменуемые», не допустившие ни единой ошибки, получают вознаграждение.



Алина Акуленко напомнила, что с момента старта всеукраинской акции в 2000 году радиодиктант существенно изменялся.



— От статуса «проверить, грамотно ли я пишу», мы на сегодняшний день дошли до статуса массового международного флешмоба, — говорит Алина Акуленко. — Украинское радио приглашает всех любителей не только присоединиться к написанию, но и создать собственный центр диктанта — собраться семьей, коллективом или группой друзей. Ведь цель акции — не проверка грамотности, а единение. Мы должны понять, что радиодиктант — это акция, которую проводит каждый из нас.



По словам Алины Акуленко после первого радиодиктанта, который состоялся 18 лет назад, организаторы получили около тысячи работ.



— С 2015 года украинский радиодиктант имеет официальный статус международного. К его написанию приобщаются повсюду. В прошлом году свои работы прислали более 28 тысяч участников. География участников вышла за пределы Украины — в прошлом году организаторы получили радиодиктанты из Франции, Австралии, Нидерландов, ОАЭ, Таиланда, Египета, Турции, — делится Алина Акуленко. – Мне запомнилось, как мы получили диктант, в котором были работы всей семьи — папы, мамы, старших детей. И одна из работ была просто рисунком — нарисована ладошка, какие-то каракули. Выяснилось, что вся семья писала радиодиктант, а маленький ребенок вместе со всеми рисовал...