Инклюзивных групп и классов на Харьковщине становится все больше 6 ноября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

В следующем году областная власть намерена в несколько раз увеличить количество детей, которые будут охвачены инклюзивным образованием на Харьковщине.

Вопросы развития инклюзивного образования находятся под контролем председателя ХОГА Юлии Светличной. В 2018 году по поручению руководителя области в регионе должны быть созданы 27 инклюзивных ресурсных центров, 15 ресурсных комнат и 25 медиатек.



— В Харьковской области создается инклюзивная образовательная среда. Мне приятно констатировать, что благодаря системной работе областной государственной администрации, личной заботе председателя ХОГА Юлии Светличной инклюзивным образованием в регионе сейчас охвачено уже более 500 детей, — сказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, посетив инклюзивный ресурсный центр Нововодолажского района. — Мы имеем значительное количество инклюзивных групп, классов в школах области, создаются ресурсные комнаты, библиотеки, инклюзивно-ресурсные центры. Я уверен, что в следующем учебном году мы сможем в несколько раз увеличить количество детей, которые будут охвачены инклюзивным образованием.



Так, для Нововодолажского ИРЦ было приобретено новое оборудование.



— Заведение пока работает во временном помещении, а в новом оборудование будет установлено до конца года. Центр будет предоставлять услуги 80 детям из Нововодолажской ОТГ в возрасте от 2 до 18 лет, — сообщила директор ИРЦ Екатерина Ивасенко. — В реабилитационном зале будут проводиться занятия для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь будут мячи, шведские стенки, брусья, игровые комплексы. В зале коррекционных занятий с психологом также будет соответствующее оборудование, в том числе гамак «капля». В кабинете, где будет работать логопед, разместятся игрушки, логопедические зеркала, методические материалы. Мы планируем организовать комнату сенсорной разгрузки, где дети смогут поиграть с шариками, также будет установлен «световой дождик», мягкие кресла с наполнителями. Наша задача — не только провести комплексную оценку состояния ребенка, но и развивать образовательные потребности.



Анатолий Бабичев также отметил, что создание инклюзивной образовательной среды — это не только ремонт помещений и закупка оборудования, а в первую очередь — подготовка специалистов. Поэтому в области проводится системная работа по повышению квалификации работников, привлеченных к работе с детьми с особыми образовательными потребностями.