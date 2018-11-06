Харьковчанам нужно определиться с поставщиком электроэнергии

Если выбор сделан не будет — свет в квартиры потребителей будет подавать поставщик «последней надежды». В грядущих изменениях разбирался «Вечерний Харьков»
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Как разъяснила начальник информационно-аналитического отдела АО «Харьковоблэнерго» Лилия Федоренко, сейчас существуют три вида поставщиков электроэнергии: поставщики услуги по рыночной цене; поставщики универсальной услуги — это более защищенная поставка, на нее имеют право бытовые потребители и субъекты малой предпринимательской деятельности; и поставщики «последней надежды» — для тех, кто не выбрал себе поставщика.
Согласно закону Украины «О рынке электроэнергии», который вступил в силу 11 июня 2017 года, состоялось разделение видов деятельности по распределению и поставке электрической энергии в энергоснабжающих компаниях Украины.
— По аналогии с газовыми предприятиями на территории Харьковской области созданы две новые компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей (оператор системы распределения), другая — поставками электроэнергии (электропоставщик), — поясняет начальник управления информационной политики и работы с потребителями АК «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. — Услуги по снабжению и распределению электрической энергии по свободным (рыночным) ценам будут предоставляться отдельными субъектами хозяйствования. Таким образом, поставка электрической энергии потребителям на территории области перестанет быть монопольным видом деятельности.
Потребители будут сами выбирать себе электропоставщика и иметь возможность безвозмездно его поменять в порядке, определенном правилами розничного рынка.
Кто такой универсальный поставщик?
Итак, бытовым и малым небытовым потребителям поставку электроэнергии будет осуществлять выбранный ими электропоставщик, или поставщик универсальных услуг, которым является ЧАО «Хаьковэнергосбыт» — новое акционерное общество, выделенное из АК «Хаьковоблэнерго» и получившее лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю.
— Согласно требованиям закона, именно ЧАО «Харьковэнергосбыт» начиная с 1 декабря 2018 года в течение двух лет с начала функционирования новой модели рынка электроэнергии будет исполнять обязанности поставщика универсальной услуги исключительно бытовым и малым небытовым потребителям, — уточнил Владимир Скичко. — Он не может отказать указанной категории потребителей, находящихся на территории осуществления его деятельности, в заключении договора поставки электрической энергии. По истечении двухлетнего срока поставщика универсальных услуг будут определять на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса утвержден Кабмином.
Если потребитель не выберет электропоставщика, поставки электрической энергии ему в течение трех месяцев (не более 90 дней) будет автоматически осуществлять поставщик «последней надежды», определенный на территории области.
— Скорее всего, функции поставщика «последней надежды» будет выполнять ЧАО «Харьковэнергосбыт», — предположил Владимир Скичко.
Тариф на поставку электрической энергии поставщиком универсальной услуги или поставщиком «последней надежды» формируется в соответствии с методикой, утвержденной НКРЭКУ. Продажа электричества поставщиком, которого выбрал потребитель по договору поставки, осуществляется по свободным ценам.
— Вскоре должны появиться альтернативные компании, которые получат лицензию на соответствующую деятельность, и потребитель сможет выбирать, — говорит Владимир Скичко. – Заинтересовать потребителя они могут своими условиями и тарифами.
Как заключить договор?
До 1 декабря 2018 года потребители получат от ЧАО «Харьковэнергосбыт» договор о присоединении.
— Он считается заключенным, если потребитель не высказал в письменной форме несогласие или замечания к договору (обратившись до 1 декабря в АК «Харьковоблэнерго») и оплатил счет за услугу, — пояснил Владимир Скичко.
По его словам, потребитель получит один счет, в котором будут расшифрованы тарифы на распределение и на поставку электроэнергии.
— Сейчас тариф состоит из цены закупки, тарифа на поставку и передачу. Часть тарифа на закупку и поставку отойдет ЧАО «Харьковэнергосбыт». Но для потребителей тариф не изменится, — уточнил Владимир Скичко.
С выбором поставщика электроэнергии нужно определиться до 11 декабря 2018 года.
До этой даты поставка электроэнергии потребителям осуществляется по розничным ценам, установленным НКРЭКУ.