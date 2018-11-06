Женщина в украинской армии может дослужиться до генерала

Как сообщил «Вечернему Харькову»
заместитель областного военного комиссара по морально-психологическому обеспечению полковник Андрей Семенович, 12 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных силах и других военных формированиях». Закон вступил в силу 27 октября этого года.
— Украина постепенно переходит на стандарты НАТО, а в вооруженных силах многих натовских стран обеспечены равные права мужчин и женщинам. Это дает возможность слабому полу развиваться в профессии наравне с мужчинами, — пояснил заместитель военкома. – Этим законом прежде всего вносятся изменения в Устав Вооруженных сил Украины и в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Основная идея – чтобы и мужчины и женщины обладали одинаковыми правами и обязанностями во время прохождения военной службы.
Сейчас, по данным Андрея Семеновича, военную службу в Украине проходят 25 тысяч женщин. И все эти новации приняты именно для них.
Одно из нововведений – разрешение назначать женщин в суточный наряд. Для беременных делается исключение.
— Ранее в Уставе внутренней службы значилось, что военнослужащие-женщины не назначаются в состав суточного наряда, — поясняет Андрей Семенович. — Сейчас закон устанавливает новые правила, согласно которым военнослужащие назначаются в состав суточного наряда с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства. Нельзя нарушать статью 24 Конституции, согласно которой равенство прав женщины и мужчины обеспечивается, в частности, с учетом создания условий, позволяющих сочетать труд с материнством, а также с предоставлением оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.
В закон о военной службе ввели норму, согласно которой женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами — за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства. Дискриминация по признаку пола запрещена.
— Женщинам и мужчинам предоставляются равные возможности для заключения контракта на военную службу, равный доступ к воинским званиям, должностям, равный объем ответственности во время службы, — уточняет заместитель областного военкома.
Если раньше женщина в армии была, как правило, либо завхозом, либо сотрудницей столовой, либо связисткой – то теперь ей предоставлена возможность карьерного роста.
— Она может занимать любую должность, получить любое звание наравне с мужчинами – с учетом своего образования, опыта, профессиональных навыков, умения, морально-деловых качеств. Теперь женщина может быть и гранатометчицей, и командиром взвода, и командиром роты, и командиром батальона, и командиром бригады… Даже самым консервативно настроенным мужчинам придется смириться с тем, что женщина будет ими руководить и командовать. Если мы идем в Европу, выбираем стандарты НАТО – мы должны уравнять в правах мужчину и женщину в военной сфере. А это значит, что и зарабатывать женщина тоже будет наравне с мужчиной, в это немаловажно, — говорит Андрей Семенович. — Теперь женщина может и до генерала дослужиться. Кстати, в Украине есть одна женщина-генерал, правда, не в Вооруженных силах, а в Службе безопасности Украины. В армии женщина смогла дослужиться до полковника.
Заместитель облвоенкома уточнил, что новации касаются именно женщин-контрактниц — на срочную службу в украинскую армию женщин по-прежнему не призывают.
— В связи с нововведениями, теперь женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы, как и мужчины, до 60 лет, — поясняет Андрей Семенович. — Кроме того, ранее военнообязанные женщины зачислялись в запас второго разряда без учета присвоенных им военных званий, вследствие чего всех их переводили в отставку в одном возрасте. Кроме того, предельный возраст пребывания женщин в запасе — 50 лет, а мужчин — 65 лет. Поэтому женщины были лишены возможности получать новые воинские звания, а в дальнейшем — более высокую пенсию. Закон убирает эти ограничения для женщин.
Также, по новым правилам, от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.
— Чтобы новый закон заработал в полную силу, Минобороны еще должно принять некоторые подзаконные акты – например, по уточнению должностей, образовательных моментов и так далее, — говорит Андрей Семенович. — Также должны быть внесены уточнения по каждому силовому ведомству.