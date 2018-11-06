В Харькове очередей на получение ID-карты быть не должно

Что такое ID-карта?

Паспорт нового образца представляет собой пластиковую карточку со встроенным чипом. На чип наносятся фамилия, имя, место и дата рождения, пол, номер паспорта, а также дата выдачи и срок действия. Для биометрического паспорта также необходима фотография, на которой четко просматривается лицо. Информации о семейном положении и месте регистрации видно не будет, она является закодированной. На такой карте обязательно ставится электронная подпись. Отпечатки пальцев хранятся на электронном носителе.



ID-карта как первый паспорт выдается бесплатно, а вот за замену и восстановление документа в случае потери необходимо заплатить административный сбор в размере 279 гривен (87 грн за административные услуги по оформлению и выдаче и 192 грн за бланк). Оформление за десять дней обойдется в 366 грн. В случае замены потерянного или поврежденного паспорта оплачивается и госпошлина в размере 34 грн.