В Харькове очередей на получение ID-карты быть не должно

Кабинет министров изменил порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.
— С 1 ноября 2018 года граждане Украины имеют возможность обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию, — сообщил «Вечернему Харькову»
руководитель пресс-службы ГМС Украины в Харьковской области Гага Кикнадзе.
В Харьковской области ажиотажа в связи с этим не ожидают.
— Дело в том, что эта замена – не обязательна, а производится лишь по желанию человека. Это означает, что все ранее выданные документы будут действительны до окончания срока их действия. Во-вторых, процесс замены паспортов проводится постепенно. Паспорта в форме карточки мы начали выдавать с 2016 года в случае потери документа старого образца, порчи, кражи и при получении первого паспорта, а также при вклеивании фотографии в определенном возрасте, — говорит Гага Кикнадзе. — И в третьих – очередей в отделениях Миграционной службы области быть не должно, поскольку везде работает электронная очередь, которая регулирует процесс нахождения граждан в помещениях. Человек, который желает подать документы, записывается в электронную очередь на определенное время. И если, допустим, до обеда принимают условно 20 человек, больше посетителей в помещении за это время не будет. Людям не нужно сидеть в «живой» очереди – они четко знают, на какое время нужно прийти.
Кроме того, заявки на биометрику сейчас принимают и центры предоставления административных услуг. К тому же ID-карта не несет столь значимых преимуществ, как, например, биометрический загранпаспорт. Хотя несомненные плюсы у паспорта нового образца есть.
— Основное преимущество – защищенность от подделок. Карту практически невозможно подделать, а это, в свою очередь, предотвращает мошенничество и преступные махинации. Пользоваться такой ID-картой сможет только ее владелец. Вторым неоспоримым преимуществом является удобство в пользовании, компактность и износостойкость. ID-карту можно носить в кармане, кошельке или визитнице, она всегда будет выглядеть как новая, не будет мяться и пачкаться. Ваши данные всегда можно будет отчетливо увидеть и прочитать. И что немаловажно — она дает возможность ездить в Турцию и Грузию без загранпаспорта, — отмечает Гага Кикнадзе.
Однако есть пока и некоторые недостатки, которые могут повлиять на количество желающих произвести обмен.
— Например, во многих учреждениях до сих пор нет считывающего оборудования, поэтому владельцам ID-карт нередко приходится носить с собой бумажные справки формата А4 о регистрации места жительства, — поделилась харьковчанка Татьяна, столкнувшаяся с такой проблемой в одном из банков.
Кроме того, некоторые горожане опасаются, что возникнут сложности в перезаписи данных на электронный чип в случае их изменения — скажем, перемены места жительства или семейного положения, например.
— Есть ли для этого техническая возможность? – задается вопросом харьковчанин Николай.
Гага Кикнадзе сомнения развеял.
— Изменения вносит Миграционная служба, как уполномоченный орган, который сейчас выдает эти карточки. Технических проблем нет, ведь ID-карты мы выдаем не первый год, — заверил он.
Что такое ID-карта?
Паспорт нового образца представляет собой пластиковую карточку со встроенным чипом. На чип наносятся фамилия, имя, место и дата рождения, пол, номер паспорта, а также дата выдачи и срок действия. Для биометрического паспорта также необходима фотография, на которой четко просматривается лицо. Информации о семейном положении и месте регистрации видно не будет, она является закодированной. На такой карте обязательно ставится электронная подпись. Отпечатки пальцев хранятся на электронном носителе.
ID-карта как первый паспорт выдается бесплатно, а вот за замену и восстановление документа в случае потери необходимо заплатить административный сбор в размере 279 гривен (87 грн за административные услуги по оформлению и выдаче и 192 грн за бланк). Оформление за десять дней обойдется в 366 грн. В случае замены потерянного или поврежденного паспорта оплачивается и госпошлина в размере 34 грн.