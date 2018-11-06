Памятник героям Небесной сотни взмоет в небо 6 ноября 2018 г. Павел Гусев 0 0

В Харькове представили проектное предложение памятника Героям Небесной Сотни и благоустройства одноименной площади, которая раньше носила имя коммунистического деятеля Николая Руднева.



Авторы проекта предлагают разбить площадь Героев Небесной Сотни на несколько зон – зону встреч, парковую, детскую игровую и зону отдыха. Планируется, что памятник, символизирующий птицу или стаю птиц в полете, должен быть высотой от восьми с половиной до одиннадцати метров.



Как отметил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов, проекты, которые были предложены ранее, были не такими интересными.



– То, что я увидел в последней интерпретации, меня поразило – это новое решение. Оно непростое – там будут натянуты ванты. Кроме того, предполагается совершенно другое освещение, – рассказал первый вице-мэр.



Напомним, площадь Героев Небесной Сотни получила свое название в честь погибших во время Революции Достоинства в Киеве в феврале 2014 года. Название закреплено решением Харьковского городского совета в ноябре 2015 года. На площади планируется установка памятника Героям Небесной Сотни. Ранее площадь носила имя большевика Николая Руднева. Предполагалось, что под плитой на площади находится его прах. Год назад специалисты провели шурфование могилы с целью извлечь останки и перезахоронить их на одном из кладбищ. Однако во время раскопа был обнаружен только строительный мусор – битые кирпичи, фрагменты лепнины, плитки, стекла.