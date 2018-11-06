Облитая серной кислотой активистка умерла в больнице 6 ноября 2018 г. источник 0 0

Спустя три месяца после нападения общественная активистка, советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице.

Кто заказчик убийства – ответа нет до сих пор. Дело, в котором имеется пятеро подозреваемых, переквалифицировали в «завершенное покушение на убийство с особой жестокостью».



Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля в Херсоне. Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Как сказала позже сама девушка, на нее вылили литр кислоты. Ожоги – более 30% тела, поражены были глаз, лицо, голова, спина и рука. Ее доставили в киевский ожоговый центр, дали государственную охрану. За два месяца пострадавшая перенесла 11 операций. 4 ноября ее не стало.



В конце сентября Екатерина Гандзюк записала видеообращение к украинской власти и гражданам Украины. Видео опубликовало Hromadske. В обращении Екатерина сетует, что полиция не нашла заказчика нападения на нее, как и заказчиков других сорока нападений на активистов, которые произошли за последний год.



«Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется. Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат? Почему мы поощряем людей к общественной деятельности, но не можем их защитить?» – спрашивает девушка.



В день смерти Екатерины Гандзюк возле входа в здание МВД прошла акция памяти, на которой присутствовали около 300 человек. Главное их требование - довести до логического конца расследования нападений на гражданских активистов и выявление заказчиков. Участники акции выложили на асфальте перед входом в министерство надпись «Її вбили».



Аналогичные акции прошли во Львове, Херсоне, Харькове, Днепре, Одессе, Полтаве и других городах Украины.