Может ли лук защитить от гриппа 6 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Способов использовать лук или чеснок для профилактики и лечения гриппа существует очень много – их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам.

Многие изготавливают капли для носа или просто едят их целиком.



Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования и не принесут желаемого эффекта. Более того, они могут быть опасными для здоровья, уверяют в Минздраве.



Очень вероятно, что от употребления лука в больших количествах может начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа - сильное раздражение и одновременно увеличение выделений. Дети вообще очень чувствительны к запаху лука, поэтому, скорее всего, такое профилактическое «меню» не будет способствовать профилактическому процессу.



Что же действительно поможет минимизировать риски гриппа для детей?



– Вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки и вашему ребенку - одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса, – советует в Минздраве. – Напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки. Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе.



Кроме того, по мнению специалистов, сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности — тоже эффективная профилактика болезней.



– Если же ребенок заболел – останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом. А лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их только как часть сбалансированного питания, – говорят медики.