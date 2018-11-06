Для Нововодолажской громады на Харьковщине купили новую технику 6 ноября 2018 г. Каролина Борец 0 0

Нововодолажский автопарк спецтехники пополнился семью единицами, пять из которых будут переданы отделу жилищно-коммунального хозяйства поселкового совета, две – водопроводно-канализационному предприятию.

Новые автомобили и тракторы будут задействованы при расчистке снега, разбрасывания песка на дорогах во время гололеда и на других работах по благоустройству территории громады.



Ключи от новой спецтехники водителям коммунальных предприятий Нововодолажского поссовета вручил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.



Во время торжеств на главной площади Новой Водолаги Анатолий Бабичев передал громаде поздравления от руководителя области Юлии Светличной.



– Впервые приобретено такое большое количество техники. Я уверен, что жители ОТГ не будут переживать о том, сколько снега выпадет – все будет чисто, – сказал Анатолий Бабичев. - В прошлом году председатель ХОГА Юлия Светличная инициировала этот вопрос, и были выделены средства государственной субвенции на приобретение мусоровоза. Сегодня громада уже за свои средства смогла приобрести семь новых единиц техники.



По словам председателя Нововодолажской ОТГ Александра Есина, на пополнение автопарка направили 13 млн грн.



– Техника будет обслуживать 23 населенных пункта, – отметил Александр Есин. – Общий автопарк теперь составляет 13 единиц специализированной техники, четыре машины имеет водопроводно-канализационное предприятие.