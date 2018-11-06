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Сборная Харьковской области привезла три десятка наград из Львова

Сборная Харьковской области привезла три десятка наград из Львова
Во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских и неолимпийских видах программы.
Чемпионат собрал около 250 спортсменов из разных областей страны. Харьковские велосипедисты завоевали на львовском треке 15 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград

Победителями и призерами соревнований стали:

Среди мужчин
  • Владислав Денисенко – 1-е место (спринт) и 1-е место (кейрин);
  • Олег Бородин и Владислав Денисенко – 1-е место в командном спринте в составе объединенной команды;
  • Олег Бородин – 3-е место (кейрин) и 3-е место (спринт);
  • Максим Лучин – 3-е место (скетч) и 3-е место (мэдисон).
Среди юниоров
  • Егор Коробов, Михаил-Ярослав Дудко, Богдан Данильчук – 1-е место (командный спринт);
  • Татьяна Зарванская и Алла Белецкая – 1-е место (командный спринт);
  • Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Игорь Швайка – 3-е место в командных гонках преследования.
Среди юношей и девушек
  • Богдан Данильчук – 1-е место в командных гонках преследования в составе объединенной команды, 1-е место (спринт), 1-е место (скетч) и 1-е место (кейрин);
  • Егор Коробов – 2-е место (спринт) и 2-е место (кейрин);
  • Алла Белецкая – 1-е место (спринт), 1-е место (кейрин), 3-е место (темпо), 2-е место (мэдисон);
  • Татьяна Зарванская – 2-е место (кейрин) и 2-е место (мэдисон);
  • Алла Белецкая, Татьяна Зарванская, Диана Власенкова, Малицкая Лидия – 3-е место в командных гонках преследования.
Младшие юноши
  • Егор Кравченко, Даниил Кириченко, Валентин Кабашный – 1-е место (командный спринт);
  • Валентин Кабашный – 1-е место (спринт), 1-е место (темпо) и 1-е место (групповые гонки);
  • Даниил Кириченко – 2-е место (спринт), 3-е место (темпо) и 3-е место (групповая гонка).

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