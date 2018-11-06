В Китае начали массовое производство чудо-пластика

Об этом сообщили в Чанчуньском институте прикладной химии Академии наук Китая, пишет
«БЕЛТА».
Углекислый газ является парниковым газом. Вместе с этим он относится к числу дешевых углеродных ресурсов. Разлагаемый бактериями пластик на основе диоксида углерода отличается не только экологической безопасностью, но и экономичностью. Научные сотрудники института начали исследование биологических материалов на основе двуокиси углерода в 1997 году.
— Создать биоразлагаемые материалы на основе двуокиси углерода теоретически не сложно, трудность заключается в разработке высокоактивного катализатора синтеза высокомолекулярных материалов и оптимизации их качества при условии снижения себестоимости, — сказал старший научный сотрудник института Ван Сяньхун.
Ученые завершили технологический процесс создания нового материала в 2014 году. В ходе разработки специалисты получили патенты, как в Китае, так и в Японии, США. Новый полимер, как сообщается, применяется для изготовления пакетов, упаковочных материалов и сельскохозяйственной пленки. В частности в Китайской академии сельскохозяйственных наук уже четыре года подряд тестируют биоразлагаемую пленку. Ван Сяньхун уверен в коммерческом успехе этой продукции.
— Если объем производства нового вида пластика достигнет 300 тыс. т в год, то его себестоимость в дальнейшем снизится, — цитируется в сообщении Сяньхун.