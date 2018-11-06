Субсидию получат все, кто в ней нуждается – Кабмин

Задержки, в основном, возникают из-за несвоевременной подачи местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе.
В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия ей будет назначена с момента оформления заявления и, соответственно, будет осуществлен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии.
Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов – на сайте subsidii.ioc.gov.ua
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В случае отсутствия в платежке размера пособия, субсидиантам рекомендовано уплачивать свой обязательный платеж, тот, который им был рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года.
Тем семьям, которые не успели оформить жилищную субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги. Даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.
Независимо от вида отопления – централизованное отопление или индивидуальное газовое, или электрическое отопление – в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозмездная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона.
Напомним, правительство максимально упростило процесс оформления жилищных субсидий для людей, переложив значительную часть работы по сбору соответствующей информации на управления социальной защиты населения.
Семьям для получения правительственной скидки на уплату коммунальных услуг достаточно подать только заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указывать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Сам размер выплат социальные службы берут из баз данных как собственной, если это касается социальных выплат, так и фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов, училищ и тому подобное.
Никаких дополнительных бумаг, касающихся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг людям тоже не нужно добавлять или доносить. Сведения, необходимые для назначения субсидии, поступают управлениям социальной защиты непосредственно от организаций, оказывающих услуги. Например, о составе зарегистрированных лиц, площади квартиры, размер квартплаты – от ЖЭКов или других уполномоченных органов местного самоуправления; стоимость электроэнергии – от облэнерго, газа – от облгазов, отопление – предприятий теплокоммунэнерго. Однако часто такая информация поступает несвоевременно, что задерживает процесс информирования населения о назначении субсидий.