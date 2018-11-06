Украинец впервые отстоял в суде свое право продавать землю 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В судебном реестре появилось дело, в котором украинец впервые отстоял свое право на распоряжение землей, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека.