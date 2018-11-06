Харьковские школьники оказались неплохими математиками и химиками 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На XХI Всеукраинском турнире юных математиков им. профессора Ядренко, который прошел в Херсоне, Харьков представили две команды: Харьковского физико-математического лицея №27 и учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия».

По итогам финальных соревнований победителем стала команда физико-математического лицея №27. Учащиеся УВК №45 «Академическая гимназия» заняли 3-е место.



Всего в турнире приняли участие 14 команд из разных областей Украины.



Тем временем в Ровно прошел финальный этап XXVI Всеукраинского турнира юных химиков.



В нем приняли участие 22 команды из десяти областей Украины, а также из Армении и Мексики. Харьков представляли семь команд, которые заняли призовые места.



Команда учащихся гимназии №47 по результатам финального боя заняла второе место. Команды лицея №89, физико-математического лицея №27 и лицея №149 – третье. Сборные команды Немышлянского района, Московского района и команда лицея №89 «Mini» получили дипломы участников.



Победителями турнира в личном первенстве стали ученик гимназии №47 Дэн Мартимьянов и ученик физико-математического лицея №27 Алексей Шульга. Дипломом «За активное участие» были награждены Дарья Чалкова и Анастасия Клепова (ученицы лицея №149), благодарностью «За прекрасное оппонирование» – Олег Мирошниченко, «За хорошее выступление на турнире» – Мария Жила (ученики лицея №89). Ученику гимназии №47 Артему Матвееву вручили диплом «За меткость и ловкость в постановке вопросов».