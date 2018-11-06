Под Харьковом прошел финальный этап чемпионата Украины по автокроссу: видео-факт 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковщина на несколько дней стала сердцем автомобильного спорта Украины. В Черкасской Лозовой состоялись финальный этап чемпионата Украины по автокроссу, а также 3-й и 4-й этапы чемпионата страны по кантри-кроссу.