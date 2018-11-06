Под Харьковом прошел финальный этап чемпионата Украины по автокроссу: видео-факт
6 ноября 2018 г.
Вечерний Харьков
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Харьковщина на несколько дней стала сердцем автомобильного спорта Украины. В Черкасской Лозовой состоялись финальный этап чемпионата Украины по автокроссу, а также 3-й и 4-й этапы чемпионата страны по кантри-кроссу.
Об этом рассказывается в сюжете «Вечірніх новин» на канале Р-1.
В субботу на площади Свободы состоялось торжественное открытие финала чемпионата Украины по автомобильному кроссу и награждение победителей соревнований по кантри-кроссу. Харьковщина снова доказывает, что она является лидером в Украине по вопросам развития физкультуры и спорта. Соревнования проходили при поддержке председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.
– В очередной раз мы подтверждаем, что Харьков – это спортивная столица Украины в различных видах спорта и сегодняшние соревнования по кантри-кроссу и автомобильному кроссу – еще раз этому подтверждение. Хочу поблагодарить всех организаторов, всех участников, которые приехали к нам из разных областей Украины. Уверен, мы уже сегодня рисуем планы на будущее, на будущий год и думаю, что еще не один год увидимся на харьковской земле, – говорит заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев. – Мне очень приятно передать вам привет от губернатора области Юлии Светличной, которая хотела быть здесь, но не смогла, уехала в командировку. Хорошего настроения, побед, хорошего задора.
В Харьков на соревнования приехали сильнейшие спортсмены со всей Украины. Соревнования по автокроссу в Харьковской области проводятся 23 года, а по кантри-кроссу – первый год.
– Сегодня в славном городе Харькове проходит финальный этап чемпионата Украины по кантри-кроссу и автокроссу – это неслучайно, потому что Харьков, как известно, был колыбелью и является флагманом подготовки специалистов и автопрома, и автоспортивной общественности. Т.е. многие победы украинского автомобильного спорта ковались именно в Харькове, – отмечает генеральный директор торгового дома Sunoil – генерального спонсора соревнований Леонид Косянчук. – Сегодня очень радостно, что проходит финал именно в Харькове и именно при поддержке Харьковской облгосадминистрации, что, в общем-то, не частое явление в нашем виде спорта, и, надеюсь, мы сделаем это традицией.
В субботу на площади Свободы наградили победителей 3-го и 4-го этапов чемпионата Украины по кантри-кроссу, которые состоялись днем ранее. Среди тех, кому вручили кубки руководителя области, как взрослые спортсмены, так и совсем юные - те, кому предстоит завоевывать победы для Украины в будущем.
Кульминацией соревнований стало воскресенье – в этот день в Черкасской Лозовой состоялся финальный этап чемпионата Украины по автокроссу в разных классах авто.
Рокот моторов, бешеная скорость, ожесточенная борьба, и, конечно, настоящие мужчины за рулем. Финальный этап чемпионата Украины по автокроссу собрал на Харьковщине сильнейших. Посоревноваться на трассу в Черкасской Лозовой приехали спортсмены из разных областей Украины. Адреналин здесь витал в воздухе – и это неудивительно – решалась судьба чемпионского титула.
– Очень серьезное представительство – участвуют мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Александр Салюк, который ездит на машине в раскраске Sunoil, – отмечает Леонид Косянчук. – Очень показателен тот факт, что на этих соревнованиях наконец-то топливный партнер – генеральный спонсор – торговый дом Sunoil принял непосредственное участие – финансовое и организационное.
Соревнования проходили в разных классах авто. Пытаясь обойти соперников, кто-то сошел с трассы, некоторые авто на высокой скорости разворачивало во время гонки на поворотах, у некоторых спортсменов сдали нервы – и из-за фальстарта приходилось стартовать вновь.
– Гонка классная, трасса мне очень нравится, подготовленная, техника – дай Бог, не подвела, очень доволен результатом, – делится впечатлениями гонщик Никита Гусаров из Запорожье. – На этой гонке была сильная конкуренция. Вот чемпион Украины – машина, вторая – чемпиона Украины – машина, одна машина сошла, поломалась, все едут в одной секунде, очень плотно, интересно очень.
Кульминацией соревнований стал заезд в мощном 12-м классе авто. Уже с первых минут стало ясно – борьба за призовые места будет непростой. Лидер обозначился. Спортсмены, претендующие на второе и третье места шли вплотную.
Опытный гонщик – 64-летний гонщик, заслуженный мастер спорта Украины по автомобильному спорту Александр Салюк не дал никаких шансов младшим соперникам – ни на минуту не сдал позиции и уверенно пришел вторым. И, даже когда его авто демонстрировало норов, и битва становилась очень рискованной, Александр Салюк не сошел с дистанции и не сдал позиции.
– Честно говорю: не надеялся на этот результат, потому что конкуренция в этот раз была просто сумасшедшая, очень сумасшедшая, поэтому я, естественно, рад, – сказал Александр Салюк.
Отвечая на вопрос, как ему удалось не сдать позиций и вырвать победу, Салюк говорит:
– Ой, я не знаю, я уже говорил – что «бензин в крови», он был, есть и остался и поэтому я в этот раз благодарен этому «дедушке», что он доехал эти последние триста метров, вон запчасти валяются на земле, ну, красавец!
И вот долгожданный момент – победители принимают поздравления. Правда, в 12-м классе авто результаты трех финальных заездов не были утверждены из-за наличия апелляции. Поэтому они будут приняты после ее рассмотрения.
По предварительным результатам, победу одержал Андрей Шевченко, второе место занял Александр Салюк. Впрочем, этого было достаточно, чтобы по совокупности предыдущих побед Александр Салюк, которого в течение года поддерживает торговый дом Sunoil, стал чемпионом Украины по автокроссу 2018 года.
Организаторы надеются, что в следующем году Харьков снова будет принимать это престижное состязание.