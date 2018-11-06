Генпрокурор Юрий Луценко заявил об отставке 6 ноября 2018 г. источник 0 0

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку на фоне резонанса, вызванного смертью Екатерины Гандзюк.