Дорожники Харьковщины переходят на круглосуточное дежурство 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах гуманитарной сферы в зимний период в ХОГА утвержден комплексный план мероприятий, разработаны порядки взаимодействия диспетчерских и дежурных служб по обмену информацией.

Вместе с ГУ ГСЧС в области разработан план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации в течение осенне-зимнего периода.



– В районах и городах областного значения в случае ухудшения погодных условий подготовлены к развертыванию 437 пунктов обогрева – 431 стационарный, 3 палаточных и 3 передвижных. Кроме того, ГУ ГСЧС и Национальный университет гражданской защиты могут дополнительно развернуть еще 6 палаточных и 9 передвижных пунктов, – рассказал директор Департамента гражданской защиты населения ХОГА Павел Пономаренко.



Начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что круглосуточно на дежурстве в харьковском гарнизоне находятся около 500 спасателей и 140 единиц техники. В резерве находится еще около 100 единиц техники и 500 спасателей. Еще 100 человек в случае возникновения чрезвычайных ситуаций готов предоставить университет гражданской защиты. Также инженерную технику и специалистов готов выделить Учебный центр аварийно-спасательной службы.



По данным заместителя начальника Службы автомобильных дорог области Сергея Пляки, дорожники также провели полный комплекс подготовительных работ.



– На выходных ожидается понижение температуры без осадков, но возможны порывы воды на водопроводах и, как следствие, наледи на проезжей части. Поэтому мы переходим на круглосуточное дежурство, – сообщил Сергей Пляка.



Он отметил, что сейчас в области проводится установка знаков «Скользкая дорога». До конца ноября будет установлено 2897 знаков, на данный момент выполнено 83% от запланированного.



Для обработки дорог дорожники уже имеют около 12 тыс тонн соли и 47 тыс тонн фракционных материалов. К работе готовы 298 единиц техники, отдельно подготовлен парк роторных установок - их в области 8 единиц.