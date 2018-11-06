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Решение властей Тернополя спровоцировало в городе транспортный коллапс: видео-факт

Решение властей Тернополя спровоцировало в городе транспортный коллапс: видео-факт
В Тернополе частные перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местной власти не повышать стоимость проезда.
Горсовет принял решение выпустить на маршруты весь общественный транспорт – по городу курсируют троллейбусы и автобусы.

По данным местных СМИ, на остановки транспорт приезжает переполненным. Многие жители Тернополя идут на работу пешком.


По словам руководителя пресс-службы горсовета Марьяны Зварыч, к властям частные перевозчики не обращались.

– К нам перевозчики не обращались, сегодня они просто не выпустили автобусы. Никаких требований они не выдвигали. Сейчас наши сотрудники связываются со всеми перевозчиками и выясняют, в чем причина, - пояснила она.

Зварыч уточнила, что специалисты изучат юридические основания для такого решения владельцев маршруток.

– Будем изучать, как юридически действовать и насколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора, – резюмировала она.

Напомним, с 1 ноября в Тернополе начали действовать новые тарифы на проезд в транспорте. Стоимость проезда в общественном транспорте при наличном расчете установили в размере 8 грн, а в маршрутках – 9 грн.

Из-за этого жители города устроили акцию протеста. Они перекрыли три дороги, заблокировав движение в центре Тернополя.

5 ноября горсовет Тернополя принял решение не повышать стоимость проезда в общественном транспорте после протеста жителей города. Согласно новому решению, с 6 ноября стоимость проезда в троллейбусах составляет 4 грн для пассажиров, которые будут рассчитываться наличными и 3 грн при расчете за проезд Картой тернополянина. В автобусах и маршрутках тариф на перевозку пассажиров составит 5 и 4 грн соответственно.

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