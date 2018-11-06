Харьковские тхэквондисты завоевали медали чемпионата Украины 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Во Львове прошли соревнования среди ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, УФК и спортивных клубов, на которых спортсмены Харьковщины завоевали 32 награды.

Участие в клубном чемпионате приняли около 1000 тхэквондистов, которые представляли 62 команды из 19 регионов страны. Медали в личных соревнованиях были разыграны в пяти возрастных категориях: младшие юноши (2009-2010 г. р.), юноши (2007-2008), кадеты (2004-2006), юниоры (2001-2003) и взрослые в олимпийских весовых категориях (2001 г. р. и старшие). После чего были подведены командные итоги.



В медальном зачете чемпионата первое место заняла киевская КДЮСШ «Школа спорта», на счету спортсменов которой было 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Второе место было за киевской КДЮСШ «Артем», а третье заняла команда из Хмельницкой области.



Лучшей в медальном зачете среди харьковских команд стала КДЮСШ №8, на счету воспитанников которой были 2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград.



Общими усилиями тхэквондисты Харьковщины завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых наград и заняли третье место в зачете среди регионов, уступив лишь Днепропетровской области и Киеву.