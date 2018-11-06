Глава Евросовета допустил выход Польши из ЕС 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Глава Евросовета Дональд Туск допустил выход Польши из состава Евросоюза из-за резонансных внутриполитических инициатив польских властей, в частности в области судебной реформы.