Британец придумал, как перехитрить Ryanair и не платить за багаж: фото-факт

1 ноября 2018 года вступили в силу новые правила перевоза багажа на рейсах лоукостера Ryanair. Теперь бесплатно можно взять только небольшую сумку (35х20х20см). За вторую единицу ручной клади придется доплатить. Об этом сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
В то время как большинство пассажиров выбирают, платить ли за вторую сумку или отказаться от части своих вещей, британец Ли Чимино (Lee Cimino) нашел способ перехитрить авиакомпанию.
Мужчина сдал свое пальто в ателье и попросил пришить к его подкладке несколько внутренних карманов. Туда он планировал сложить всю свою одежду для отпуска. Проблема решена: ручной клади нет, есть только несуразное пальто. Но, похоже, внешний вид Чимино мало волнует.
Путешественник признается, что до конца не верил в успех своей затеи и был готов к тому, что его не пустят в таком пальто в самолет. Но несмотря на то, что он фактически нарушил правила, никто не сделал ему замечание и не оштрафовал.
Британец успешно прошел контроль и сел на рейс в Белфаст, не заплатив ни фунта за дополнительный багаж.
Кроме одежды, Чимино пришил к подкладке небольшой пластиковый пакет, в который сложил все свои жидкости и гели, так что правила безопасности он не нарушил.
Своим лайфхаком мужчина поделился в видео, которое выложил на своей страничке в Facebook. Ролик просмотрело более 14 тысяч пользователей. В комментариях некоторые из них восхищаются находчивостью Чимино, а некоторые возмущены его наглостью.
Если бы парень сложил свои вещи в небольшую сумку, то ему пришлось бы заплатить 6 фунтов стерлингов. Дополнительная весом до 10 кг обошлась бы еще в 8 фунтов.