Британец придумал, как перехитрить Ryanair и не платить за багаж: фото-факт 6 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ryanair ужесточили правила перевоза багажа, но один из пассажиров нашел способ перехитрить авиакомпанию.