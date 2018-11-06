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«Случилось чудо»: рыбак выудил в океане... 18-месячного ребенка

«Случилось чудо»: рыбак выудил в океане... 18-месячного ребенка
Малыш чудом остался жив.
Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Гас Хутт проводил отпуск у берегов Факатане на острове Северный Новозеландского архипелага. Как обычно, он вышел на рассвете в море, чтобы порыбачить, как вдруг увидел в океане то, что сначала принял за куклу. «Предмет» быстро уносило течением.

– Его личико выглядело, как фарфоровое. Но вдруг он запищал. И я подумал: «О боже, это ребенок! И он — живой!, — вспоминает Гас.

Родители малыша, как выяснилось, жили в палаточном кемпинге на берегу. Ребенок, вероятно, выполз из палатки родителей, отстегнув застежку-молнию, и направился к морю, но никто этого даже не заметил. Когда матери сообщили, что малыша нашли в море, она решила, что это невероятно дурная шутка – она даже не подозревала, что мальчика нет на месте.

Ребенка немедленно доставили в больницу, местная полиция подтвердила, что он в порядке.

Ребекка Солтер, совладелец базы отдыха, прокомментировала событие.

– Это стало шоком для всех. Этот случай мог обернуться ужасной трагедией. А случилось чудо,- сказала она.

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