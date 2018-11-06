«Случилось чудо»: рыбак выудил в океане... 18-месячного ребенка

Об этом сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Гас Хутт проводил отпуск у берегов Факатане на острове Северный Новозеландского архипелага. Как обычно, он вышел на рассвете в море, чтобы порыбачить, как вдруг увидел в океане то, что сначала принял за куклу. «Предмет» быстро уносило течением.
– Его личико выглядело, как фарфоровое. Но вдруг он запищал. И я подумал: «О боже, это ребенок! И он — живой!, — вспоминает Гас.
Родители малыша, как выяснилось, жили в палаточном кемпинге на берегу. Ребенок, вероятно, выполз из палатки родителей, отстегнув застежку-молнию, и направился к морю, но никто этого даже не заметил. Когда матери сообщили, что малыша нашли в море, она решила, что это невероятно дурная шутка – она даже не подозревала, что мальчика нет на месте.
Ребенка немедленно доставили в больницу, местная полиция подтвердила, что он в порядке.
Ребекка Солтер, совладелец базы отдыха, прокомментировала событие.
– Это стало шоком для всех. Этот случай мог обернуться ужасной трагедией. А случилось чудо,- сказала она.