«Совы» и «жаворонки»: исследователи-медики сделали важный вывод

Оказывается, следование естественным биологическим ритмам снижает опасность развития злокачественных новообразований. Об этом сообщает
МедикФорум.
Относящиеся к категории "жаворонков" женщины реже сталкиваются с раком груди, по сравнению с "совами". Исследование с участием более 400 000 женщин показало, что риск опухолей молочных желез у женщин из категории "сов" на 48% выше. Ученые из Университета Бристоля также выяснили, что спящие дольше рекомендованных 7-9 часов женщины повышают тем самым вероятность установки страшного диагноза на 20% на каждый дополнительный час сна. Одним из объяснений этого феномена может быть то, что функционирующее лучше по утрам люди имеют более высокий уровень сна и просыпаются раньше.
А вот "совы" лучше функционируют по вечерам, из-за чего у них чаще снижается качество сна, что может увеличивать опасность рака. Необходимость долго не ложиться спать в ночное время воздействует на естественные циркадные ритмы. Выводы этого исследования подтверждают предыдущие работы, которые показывали, что выходящие в ночные смены люди чаще страдают от рака. Британские ученые теперь проанализировали гены большого количества женщин и с помощью специальных вопросов установили, относятся ли они к категории "жаворонков" или "сов".
В дальнейшем исследователи хотели бы изучить механизмы, которые определяют данные результаты. Есть потребность также выяснить, можно ли снизить риск рака, если "сова" добровольно превратится в "жаворонка". Вполне возможно, что различия в вероятности развития опухолевых заболеваний у людей из этих двух категорий определяются чем-то большим, чем просто временем отхода ко сну.