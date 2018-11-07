«Совы» и «жаворонки»: исследователи-медики сделали важный вывод 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Встающие рано утром так называемые "жаворонки" на 48% реже сталкиваются с раком груди по сравнению с "совами".