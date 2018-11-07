Стало известно, когда в Харькове будут судить Добкина
7 ноября 2018 г.
Вечерний Харьков
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В понедельник, 12 ноября, в Дзержинском райсуде Харькова откроется первое судебное заседание по делу о схеме выдачи земли для построений. Обвиняемым в данном процессе, среди прочих, выступает народный депутат Украины, бывший мэр Харькова и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.
Как информирует «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Судебная власть», Михаил Добкин обвиняется в том, что бесплатно предоставил «ЖСК» Авантаж «и кооператива» ЖСК «Жилстрой-1» 36 земельных участков общей площадью 78 га, в городе Харькове, нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Отмечается, что по так называемому делу «кооперативной выдачи» земли в городе проходят главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко.