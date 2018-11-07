Стало известно, когда в Харькове будут судить Добкина 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В понедельник, 12 ноября, в Дзержинском райсуде Харькова откроется первое судебное заседание по делу о схеме выдачи земли для построений. Обвиняемым в данном процессе, среди прочих, выступает народный депутат Украины, бывший мэр Харькова и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.