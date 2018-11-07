Экономика

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Санкции жмут: «Роснефть» заявила о коррекции контрактов

Санкции жмут: «Роснефть» заявила о коррекции контрактов
Российская нефтегазовая компания «Роснефть» попросила своих контрагентов на Западе изменить контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, которые предусматривают уплату покупателями штрафов с 2019 года в случае введения новых санкций США, затрудняющих расчеты с госкомпанией, показала тендерная компания.
Об этом сообщает ЗН со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor пока не хотят вносить правки в контракты.

В середине сентября Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски российских "Роснефти", "Сбербанка", "Газпром нефть" и других. Компании РФ считали "необоснованными" секторальные санкции Евросоюза против Москвы от 2014 года. "Роснефть" подала иск в Британии о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Британия трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Как известно, 12 сентября 2014 года США и Евросоюз ввели экономические санкции против ряда крупнейших российских компаний, среди которых, помимо "Газпром нефти", оказались "Лукойл", "Роснефть", Сбербанк, ВТБ и другие. При этом последние три уже оспаривают санкции ЕС в суде.

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