Санкции жмут: «Роснефть» заявила о коррекции контрактов 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» попросила своих контрагентов на Западе изменить контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, которые предусматривают уплату покупателями штрафов с 2019 года в случае введения новых санкций США, затрудняющих расчеты с госкомпанией, показала тендерная компания.