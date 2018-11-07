Мир

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Генерал Армии США сказал, когда Россия прекратит изображать «большую глобальную силу»

Генерал Армии США сказал, когда Россия прекратит изображать «большую глобальную силу»
Кремль вряд ли сможет еще долго проводить свою агрессивную военную политику – скоро экономические и демографические проблемы сделают это попросту невозможным, уверен Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Об этом сообщает портал Сегодня.

Выступая в Дюкском университете 5 ноября, американский военачальник отметил, что если и говорить о новой холодной войне, то в качестве вероятного противника Соединенных Штатов можно рассматривать только Китай.

– Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс, – отметил Данфорд.

Генерал прогнозирует, что в ближайшие годы – к 2025 или 2035 году – Россия окончательно прекратит изображать "большую глобальную силу".

– Россияне вряд ли смогут долго поддерживать свою нынешнюю деятельность. У них есть проблемы с демографией и экономикой. И я не думаю, что Россия будет представлять серьезную угрозу в 2025 или 2035 году, как Китай, – пояснил Данфорд.

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