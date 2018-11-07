Генерал Армии США сказал, когда Россия прекратит изображать «большую глобальную силу» 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Кремль вряд ли сможет еще долго проводить свою агрессивную военную политику – скоро экономические и демографические проблемы сделают это попросту невозможным, уверен Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.