Генерал Армии США сказал, когда Россия прекратит изображать «большую глобальную силу»

Об этом сообщает
портал Сегодня.
Выступая в Дюкском университете 5 ноября, американский военачальник отметил, что если и говорить о новой холодной войне, то в качестве вероятного противника Соединенных Штатов можно рассматривать только Китай.
– Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс, – отметил Данфорд.
Генерал прогнозирует, что в ближайшие годы – к 2025 или 2035 году – Россия окончательно прекратит изображать "большую глобальную силу".
– Россияне вряд ли смогут долго поддерживать свою нынешнюю деятельность. У них есть проблемы с демографией и экономикой. И я не думаю, что Россия будет представлять серьезную угрозу в 2025 или 2035 году, как Китай, – пояснил Данфорд.