В полиции отказались расследовать случай самосуда в Харькове

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили
в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.
Происшествие, по данным полиции, произошло 3 ноября, в 4 часа утра.
К правоохранителям обратился житель Харькова, который увидел привязанного к дереву человека. Мужчина звал на помощь.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции развязали мужчину. При этом потерпевший, по словам пресс-секретаря харьковской полиции, "почти ничего не рассказал, кроме того, что неизвестные лица привязали его к дереву".
В полиции сообщили, что от написания заявления мужчина отказался.
– Поэтому факт происшествия был внесен в журнал единого учета правонарушений, сотрудники полиции по данному факту пока проводят проверку, - сказали в пресс-службе, уточнив, что ранее потерпевший привлекался к уголовной ответственности за кражи.
На вопрос, будет ли открыто уголовное производство по указанному инциденту, в полиции ответили отрицательно: "Нет, у нас нет заявления потерпевшей стороны".