Харьков

  • 154
    •  / 

В полиции отказались расследовать случай самосуда в Харькове

В полиции отказались расследовать случай самосуда в Харькове
Полиция не будет открывать уголовное производство по инциденту в Харькове, когда на улице Большая Панасовская неизвестные привязали к дереву мужчину, прикрепив на его грудь табличку "Я вор".
Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.

Происшествие, по данным полиции, произошло 3 ноября, в 4 часа утра.

К правоохранителям обратился житель Харькова, который увидел привязанного к дереву человека. Мужчина звал на помощь.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции развязали мужчину. При этом потерпевший, по словам пресс-секретаря харьковской полиции, "почти ничего не рассказал, кроме того, что неизвестные лица привязали его к дереву".

В полиции сообщили, что от написания заявления мужчина отказался.

– Поэтому факт происшествия был внесен в журнал единого учета правонарушений, сотрудники полиции по данному факту пока проводят проверку, - сказали в пресс-службе, уточнив, что ранее потерпевший привлекался к уголовной ответственности за кражи.

На вопрос, будет ли открыто уголовное производство по указанному инциденту, в полиции ответили отрицательно: "Нет, у нас нет заявления потерпевшей стороны".

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3194.79 грн
10 RUB 4.2363 грн
100 USD 2795.58 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи