В полиции отказались расследовать случай самосуда в Харькове 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Полиция не будет открывать уголовное производство по инциденту в Харькове, когда на улице Большая Панасовская неизвестные привязали к дереву мужчину, прикрепив на его грудь табличку "Я вор".