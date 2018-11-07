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Сколько «недоедают» европейцы

Сколько «недоедают» европейцы
Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) призвало к экономии.
Как заявил исполнительный директор EFSA Бернхард Урл, людям следует пересмотреть свой рацион и отношение к еде, сообщает «Европейская правда».

– В ближайшее время мы должны будем кормить 10 млрд людей, и для этого нужно как минимум три вещи: первое — помочь развивающимся странам. Много сельскохозяйственной продукции теряется из-за нехватки инфраструктуры, логистики и знаний. Во-вторых, Европа теряет впустую 30% пищи, это этический скандал. В-третьих, мы должны изменить нашу манеру питания. Нельзя продолжать потреблять столько животного протеина, — заявил он.

Производство животноводческой продукции требует слишком много энергии, земли и воды, и оно создает слишком много выбросов, отметил Урл.

– Мой совет: есть меньше животных и больше растений. Это было бы здорово для людей, для планеты и для 800 млн человек, каждый вечер ложащихся спать голодными, потому что им нечего есть, — добавил он.

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