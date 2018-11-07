Спорт

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Под Харьковом вскоре откроют современную спортивную площадку

Под Харьковом вскоре откроют современную спортивную площадку
С ходом ремонтных работ на Дергачевщине 6 ноября ознакомился заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Современную площадку строят на территории коммунального учреждения «Русско-Лозовской лицей» за счет государственного и местного бюджетов.

Ремонтные работы проходят согласно графику, уже установлена металлическая сетка, также завершены подготовительные работы к укладке покрытия. Спортивная площадка будет приспособлена для игры не только в волейбол и футбол, но и для баскетбола.

– В Дергачевском районе всячески поддерживаем инициативы председателя ХОГА Юлии Светличной. Внимательно следим, чтобы все работы были выполнены в срок, - сказал председатель Дергачевской РГА Константин Жидков.

Он отметил, что эта спортивная площадка строится хоть и быстро, но с учетом всех норм.

– Сейчас уже устанавливаются опоры для света, чтобы дети смогли наслаждаться игрой в любимый вид спорта как можно дольше, - отметил Константин Жидков.

По его словам, это не единственная площадка, которая строится на территории района. Современную спортивную площадку также получит и громада села Подворки.

– Строительство таких объектов - это важная составляющая развития молодежи, ведь дети смогут заниматься спортом на свежем воздухе и в комфортных условиях, - сказал Анатолий Бабичев.

Заместитель председателя ХОГА выразил надежду, что современные спортивные площадки станут местом проведения соревнований не только для школьников, но и для всех жителей громад.

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