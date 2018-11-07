Путин сделал нелегкое признание по поводу западных санкций 7 ноября 2018 г. источник 0 0

Президент России Владимир Путин заявляет, что конкуренты на рынке вооружений с помощью шантажа и санкций заставляют потенциальных покупателей отказаться от продукции из РФ.

По его словам, конкуренты РФ часто прибегают к шантажу и давлению на покупателя, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает по качеству.



Путин заявил, что в последние годы объем экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне и составляет около $15 млрд.



При этом президент страны-агрессора подчеркнул, что что Россия соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере. "Заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран и интересов их безопасности", - заверил Путин.