Политика

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Путин сделал нелегкое признание по поводу западных санкций

Путин сделал нелегкое признание по поводу западных санкций
Президент России Владимир Путин заявляет, что конкуренты на рынке вооружений с помощью шантажа и санкций заставляют потенциальных покупателей отказаться от продукции из РФ.
По его словам, конкуренты РФ часто прибегают к шантажу и давлению на покупателя, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает по качеству.

Путин заявил, что в последние годы объем экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне и составляет около $15 млрд.

При этом президент страны-агрессора подчеркнул, что что Россия соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере. "Заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран и интересов их безопасности", - заверил Путин.

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